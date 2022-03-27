Хочемо, щоб кровопролиття завершилося, – прем'єр Ізраїлю запевнив Україну у підтримці
Джерело:CNN
Прем'єр-міністр Ізраїлю запевнив, що його уряд рішуче підтримує Україну у війні, яку розпочала Росія. Держава, мовляв, перебуває на боці українського народу.
Нафталі Бенет запевнив, що його країна хоче допомогти нашій. Про це він сказав після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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Щодо війни в Україні, Ізраїль рішуче стоїть на боці народу України. Ми збираємося продовжувати наші зусилля й допомагати зменшити страждання і закінчити кровопролиття,
– наголосив Бенет.
Очільник уряду наголосив, що Ізраїль робить все можливе, коли до нього звертаються з проханням докластися до припинення війни. Країна координує зусилля зі США та європейськими партнерами.
Бенет розповів про сучасний польовий шпиталь, який уряд Ізраїлю надіслав Україні. За його словами, ізраїльські медики в цьому шпиталі вилікували вже понад 500 поранених українців.
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