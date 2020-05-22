Хочемо захистити місцеве самоврядування, – міський голова Черкас про "партію мерів"

Нещодавно мер Дніпра назвав ідею створення партії мерів "нежиттєздатною". Про це почали активно говорити наприкінці квітня, коли міська влада Черкас вирішила послабити карантин. Проте серйозних розмов та перемовин про створення нової політсили зараз немає.

Про "партію мерів"

Ідея звучала виключно між міськими головами, але конкретних пропозицій із цього приводу не було. Про це в ефірі 24 каналу говорили мер Черкас Анатолій Бондаренко та заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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"Йшлося про можливість не дати знищити органи місцевого самоврядування. Кожен міський голова розуміє, що їх хочуть "загнати" в пропрезидентську силу. Але часто вони діють проти місцевої влади", – зазначив Анатолій Бондаренко.

За його словами, ці розмови відбувались виключно, щоби захистити органи місцевого самоврядування. Поки ніяких пропозицій меру Черкас не надходило, якщо вони будуть – він їх розглядатиме.

Про довіру до місцевої влади

Анатолій Бондаренко / Фото "Вікка-Новини"

Натомість заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко вважає, що в жителів міст більше довіри до органів місцевого самоврядування, ніж до центральної влади.

Як ми бачимо, центральна влада зараз намагається дискредитувати це різними кримінальними справами й тиснути на них. Вони дуже не хочуть, щоб у нас були сильні регіони,

– вважає Лисенко.

Михайло Лисенко / Фото "Антикор"

Він також додав, що жодної конкретики щодо "партії мерів" немає, але якби регіони мали б повноваження приймати рішення, не йшлося б про створення подібних партій.

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Мер Черкас Бондаренко також підсумував, що органи центральної влади бояться міцних господарників на місцях і бояться мерів.

Чому з'явилися чутки про створення "партії мерів"?Розмови про створення так званої партії мерів в Україні з'явилися після публікації "Дзеркала тижня", в якій ішлося про нібито початок відповідних перемовин міських голів.



Зокрема, за даними журналістів, 29 квітня за ініціативи Кличка в режимі секретності відбулася перша онлайн-конференція про створення загальнонаціональної партії мерів. Участь у ній взяв мер Дніпра Борис Філатов, люди Гройсмана і мери інших великих міст (однак поки їх прізвища невідомі).



Схожа ідея про "партію мерів" у 2019 році (ініційована головами Харкова та Одеси Кернесом і Трухановим) для участі в парламентських виборах не отримала вдалої реалізації.