Хочеш знати плани Росії – поглянь, у чому вона звинувачує інших, – Зеленський про фейки Кремля

Президент України оприлюднив вечірнє звернення до українців та світу 10 березня. Серед іншого у ньому мовилося і про російські фейки, якими у Кремлі намагаються виправдати напад на Україну.

Як зауважив Зеленський, російські пропагандисти помітно пожвавішали. Зрозуміло, для чого: щоб прикрити злочини своєї армії в Україні – проти Маріуполя, Донбасу, Харкова та десятків інших міст.

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Це вони на таке здатні – а не Україні, – Зеленський про застосування хімічної зброї

Свої злочини в Україні Росія намагається прикрити новими звинуваченнями. Новими (а насправді – старими) фейками. І звинувачує Україну, нібито тут розробляють біологічну зброю чи готують хімічну атаку.

Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших,

– справедливо зауважив президент України.

І додав: "Розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам по собі показує, що це вони на таке здатні. Що це вони цього хочуть". Вони ж уже робили такі речі в інших країнах. І при цьому нахабно звинувачують будь-кого "у нападках на нібито миролюбну Росію".

І що тепер? Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак? Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю?

– обурений Зеленський.

"Ми – адекватні люди. Я – президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. Жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі ніхто не розробляє. Весь світ це знає", – підсумував глава держави.

Звернення Зеленського вечора 10 березня: дивіться відео

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