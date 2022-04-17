Хочу, щоб він зрозумів – це ніщо інше, як геноцид, – Зеленський про останні заяви Макрона

Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю американському CNN. Президент, зокрема, прокоментував небажання Еммануеля Макрона визнати дії росіян на території нашої держави геноцидом українського народу.

На думку Зеленського, останні висловлювання президента Франції щодо війни в Україні є намаганням закликати Росію до діалогу. Втім Верховний Головнокомандувач України переконаний, що якщо Макрон приїде з візитом на територію нашої держави, то сам все побачить і зрозуміє.

До теми Макрон заявив, що термін "геноцид" щодо війни призвів би до "словесної ескалації"

Зеленський чекає на візит Макрона в Україну

Володимир Зеленський розповів, що цього тижня мав телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Він пояснив французькому президенту, що хоче, аби той зрозумів, що зараз в Україні – не війна, а ніщо інше, як геноцид.

Я запросив його приїхати (Макрона в Україну – ред. 24 канал), коли у нього буде така можливість. Він приїде та побачить все, і я впевнений, що зрозуміє, (що Росія чинить геноцид українців – ред. 24 канал),

– підкреслив Зеленський.

Зверніть увагу – Наслідки ракетного удару росіян по Києву: дивіться відео