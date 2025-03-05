Хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але треба готуватися до іншого, – Макрон

США змінили свою позицію щодо війни – тепер вони менше підтримують Україну. Тож європейське процвітання й безпека стають все більш непевними.

Про це розповів Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації ввечері 5 березня, передає 24 Канал. Оскільки Росія загрожує всій Європі, "світ вступає в нову еру".

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Що заявив Макрон

Президент Франції вважає, що партнерство з США важливе, але необхідно працювати й над незалежністю, особливо у сфері безпеки та оборони.

Хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але треба готуватися до ситуації, коли буде не так,

– сказав він.

Макрон також повідомив про прийняття рішення щодо збільшення фінансування для виробництва танків та гелікоптерів на території Європи. Там хочуть бути готовими до майбутнього, "що б не сталося".

Політик наголосив на важливості збільшення внесків в оборонний сектор Європи, як це зробили Данія, Польща та країни Балтії.