Хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але треба готуватися до іншого, – Макрон
- Еммануель Макрон заявив, що зміна США своєї позиції щодо війни в Україні робить європейське процвітання й безпеку непевними.
- Партнерство Європи й США важливе, але потрібно працювати й над незалежністю у сфері безпеки та оборони, щоб бути готовими до будь-якої ситуації.
США змінили свою позицію щодо війни – тепер вони менше підтримують Україну. Тож європейське процвітання й безпека стають все більш непевними.
Про це розповів Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації ввечері 5 березня, передає 24 Канал. Оскільки Росія загрожує всій Європі, "світ вступає в нову еру".
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Що заявив Макрон
Президент Франції вважає, що партнерство з США важливе, але необхідно працювати й над незалежністю, особливо у сфері безпеки та оборони.
Хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але треба готуватися до ситуації, коли буде не так,
– сказав він.
Макрон також повідомив про прийняття рішення щодо збільшення фінансування для виробництва танків та гелікоптерів на території Європи. Там хочуть бути готовими до майбутнього, "що б не сталося".
Політик наголосив на важливості збільшення внесків в оборонний сектор Європи, як це зробили Данія, Польща та країни Балтії.