Хочу всіх заспокоїти, – Труханов прокоментував черги на заправках в Одесі

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі, після чого по місту почали з'являтись черги на заправках. Жителів закликали не панікувати.

Про це заявив мер Одеси, повідомляє 24 канал, посилаючись на телемарафон єдиних новин. За словами Геннадія Труханова, мешканцям варто заспокоїтись.

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Труханов: Люди переживають, що буде нестача пального

Одеський міський голова зазначив, що під час нападу перебував у місті. Особисто він не помітив масових черг на заправках, хоч переживання серед населення, звісно, ж було.

Хочу всіх заспокоїти. Ми контролюємо ситуацію. Попросив би ставитись без паніки,

– наголосив він.

Труханов підкреслив, що люди почали переживати через те, що росіяни завдали удар, зокрема, і по об'єктах критичної інфраструктури.

"Я згідно з усіма інструкціями не коментуватиму, куди і як потрапили ракети. Переживання є, оскільки може бути нестача пального, на думку людей", – розповів мер Одеси.

Нагадаємо, що частину ракет таки вдалося збити за допомогою засобів ППО, проте інші завдали удару місту. У деяких районах Одеси спалахнули пожежі, які щосили намагаються загасити.