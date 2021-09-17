Хочуть грошей: мера Івано-Франківська атакують вагітні жінки

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. Тепер до нього надійшло понад 100 заяв від жінок, які вимагають виконати обіцянку.

Сам Руслан Марцінків свою обіцянку називає жартом. У такий спосіб він хотів розвіяти міф про те, що вакциновані від коронавірусу не зможуть завагітніти.

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Я так жартома сказав, що будемо виплачувати 100 тисяч гривень. У мене понад 100 сьогодні заявок від жінок, які після вакцинації просто у вайбері та фейсбук пишуть, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли,

– розповів мер Івано-Франківська.

Резюмуючи, він зазначив, що дуже велика кількість дівчат і жінок, зокрема й освітян, досі вірять у те, що після вакцинації від коронавірусу не зможуть мати дітей.

Детальніше про заяву Марцінківа