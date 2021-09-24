Хочуть підірвати виборчу кампанію "Зелених", – експерт про хакерів та втручання Росії

Німеччина зафіксувала кампанію з дезінформації, яку проводять російські хакери напередодні парламентських виборів. Такі акція мають на меті підірвати електоральну кампанію політичних сил, налаштованих критично проти Кремля.

Насамперед мовиться про партію "Зелених". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.

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Умланд: "Зелені" найбільш критично налаштовані щодо Путіна

За його словами, в Німеччині є кілька партій, прихильних до політики Росії. Наприклад, серед соціал-демократів є невелика фракція. Це переважно люди, які перебувають навколо ексканцлера Герхард Шредер.

Втім більшість депутатів і керівництво цієї партії стали більш скептично ставитися до Кремля. Втім єдина партія, яка однозначно проросійська, це правопопулістська "Альтернатива для Німеччини".

Умланд підкреслив, що найбільш критично налаштована партія щодо Путіна – це "Зелені".

Очікую, що такі акції з боку Росії будуть спрямовані на те, щоб підірвати електоральну кампанію "Зелених" і, можливо, підтримати "Альтернативу для Німеччини",

– зазначив експерт УІМ.

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. На них мають обрати членів 20-го Бундестагу, федерального парламенту Німеччини. Також мають проголосувати за нового канцлера. Вперше з 2005 року Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру.

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