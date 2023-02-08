Бояться щось говорити проти війни, – Галлямов розповів про настрої росіян

Поки російський диктатор Владімір Путін повністю захоплений війною з Україною, тиск на російське населення продовжує збільшуватись. Фактично росіянам забороняють навіть думати про негативні наслідки війни.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін не переймається думками російського населення з приводу кадрових рішень вищого керівництва.

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Путіну непотрібна думка росіян

Політолог розповів, що настрої російського населення в нинішніх умовах виміряти неможливо, бо арештовувати вже почали навіть за приватні розмови проти війни.

До того ж Владіміру Путіну особливо й непотрібна ця інформація, оскільки він не керується нею під час ухвалення своїх рішень. Виключенням із цього є негативні настрої щодо мобілізації, через що він поки що відкладає другу хвилю мобілізації.

"В цілому, що росіяни подумають з приводу його кадрових рішень, якщо ці рішення прив'язані до "СВО" та її потреб, то він про це заморочуватись не буде", – сказав Аббас Галлямов.

Як росіяни ставляться до Євгєнія Прігожина

Опозиційний політолог зазначив, що соціологічних досліджень з приводу ставлення до Прігожина немає. Можливо, такі дослідження проводить Кремль, але у відкритому доступі цього немає.

Аббас Галямов розповідає про ставлення росіян до Прігожина: дивіться відео

Навіть якщо уявити проведення соціологічного дослідження в Росії, то його результати навряд чи були б показником дійсної ситуації, адже росіянам забороняють негативно ставитись до війни, а ті, хто дійсно проти, налякані можливими наслідками.

Зараз людей волочуть в "кутузку" й дають їм терміни, правда поки що невеликі, як дрібне хуліганство оформлюють, але це в будь-якому разі мінус у твоїй біографії, за приватні розмови із засудженням "СВО",

– сказав Галлямов.

На думку політолога, визначити реальне ставлення росіян до Прігожина складно, бо є місце змішаним почуттям. З одного боку, він для них "герой СВО" та "рятує Батьківщину від укрофашистів", але з іншого боку, він зверхньо ставиться до населення, зневажає чоловіків, які не воюють.

При цьому росіяни розуміють, що незважаючи на його негативну особистість, він, ніби як "герой Росії", то його потрібно приймати.

Така ситуація, на думку Галлямова, зараз викликає змішані почуття росіян до Прігожина. При цьому він пропонує росіянам не те, чого вони хочуть.

Вони хочуть якнайшвидшого припинення цього жаху, щоб усе це скоріше закінчилось, забути як страшний сон, а він їм пропонує ескалацію конфлікту. Він каже: "Усе для фронту, усе для перемоги". Своєю радикальністю він переважає навіть Путіна,

– сказав Аббас Галлямов.

Опозиціонер вважає, що в глибині душі росіянам не подобається війна, але виразити це публічно вони бояться, а репресії в Росії наближаються до сталінських, коли за негативне ставлення до "СВО" росіянин вже, як мінімум, підсудний.

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