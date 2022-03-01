Хочуть заборонити навіть Вікіпедію: в Росії продовжують жорстоко контролювати інфопростір

Роскомнагляд тотально контролює усе, що транслюють по телебаченню, радіо, пресі. Тепер агресор хоче контролювати вже й Вікіпедію.

Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням через статтю Вторгнення Росії в Україну 2022 1 березня.

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Роскомнагляд надіслав повідомлення від Генпрокуратури із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)",

– йдеться в повідомленні.



Скриншот звернення Генпрокуратури РФ / Фото твіттер російськомовної версії сайт

Зазначимо, наразі стаття доступна на сайті.



Стаття Вікіпедії про війну Росії з Україною / Скриншот 24 каналу

Росія нехтує міжнародним правом та здійснює призов жителів окупованого Криму на строкову службу у російську армію. Такі дії порушують норми Женевської конвенції. Ймовірно, саме цій темі й були присвячені матеріали.

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