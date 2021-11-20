Хода "жовтих жилетів" у Франції переросла в заворушення: відео з вулиць Парижа

Активісти "жовтих жилетів" вийшли на вулиці французького Парижа. Вони організували урочисту ходу з нагоди третьої річниці заснування руху. Втім, не обійшлося без заворушень.

Масштабну акцію у столиці Франції організували 20 листопада. Хода стартувала від будівлі Мінекономіки, розташованої в окрузі №12.

Читайте також Поблизу Паризької опери спалахнула масштабна пожежа

Коротко про рух "жовтих жилетів"

Цей рух виник у Франції ще 17 листопада 2018 року. Свою назву він отримав від світловідбивних жилетів, які використовували учасники демонстрацій.

Тоді французи вийшли на вулиці, аби протестували через зростання цін на пальне. Вони скаржилися на економічну несправедливість, до якої призвела урядова політика.

Поліція застосувала сльозогінний газ

Серед учасників протесту були й ті, хто виступає проти "санітарних перепусток". Це документ, який мешканцям країни необхідно пред'являти у громадських закладах та транспорті (окрім міського). Він містить інформацію про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат тесту.

У ході акції окремі її учасники спровокували заворушення. Вони розгромили одну із зупинок громадського транспорту, а також кидали у поліцейських пляшки. Правоохоронці відреагували й застосували проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ. Найагресивнішим мітингувальникам дісталося кийками.

За інформацією BFM TV, щонайменше 2 протестувальників затримали. Їм інкримінують звинувачення через образу представників французької влади.

Заворушення на вулицях Парижа: дивіться відео

У 2020 році "жовті жилети" організували аналогічну акцію, присвячену річниці заснування руху. Тоді місцеві правоохоронці звинуватили демонстрантів в агресивності. По всій країні затримали понад 250 людей, більшість з них – у Парижі.