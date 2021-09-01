Ходили туди, де американці не наважились, – українські спецпризначенці ледь не загинули в Кабулі

Світ захоплюється мужністю українських спецпризначенців, які допомагали евакуйовувати людей з Кабула в жахливих та небезпечних умовах. Один із них розповів, що українці йшли туди, куди не наважувалися американці та канадійці.

Співробітник Головного управління розвідки Міноборони розповів виданню про свої завдання в Афганістані під час вивезення людей звідти.

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Як українці евакуйовували людей з Кабула

За словами спецпризначенця Олега, за півтори години до теракту, який забрав життя 170 людей, українська група перебувала саме в тому місці, де стався вибух.

Ми виходили туди, куди американські військові не виходили, канадські військові не виходили. Коли бачиш, як в аеропорту об'єднується сім’я, яка не бачила одне одного – воно того вартує,

– зазначив спецпризначенець.

До слова, українські розвідники, які з 16 серпня рятували з Афганістану людей, вже повернулися додому. Вони щодня здійснювали 3 – 4 виходи з міжнародного аеропорту Кабула на пошуки людей, яких треба забрати.

Евакуація Україною людей з Кабула: що відомо