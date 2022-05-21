Ходорковського і Каспарова оголосили іноземними агентами в Росії

У Росії оголосили іноземними агентами бізнесмена Михайла Ходорковського та шахіста Гаррі Каспарова. Вони обидва буцімто мають зв'язки з Україною.

Каспаров та Ходорковський потрапили до списку фізичних осіб-іноагентів за "здійснення політичної діяльності". Про це мовиться на сайті російського мін'юсту, повідомляє 24 канал.

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Каспарова та Ходорковського оголосили іноземними агентами

Мін'юст Росії оголосив Каспарова та Ходорковського фізичними особами-іноземними агентами. Бізнесмена пов'язали з Україною, а шахіста – з Україною та американським фондом Human Rights Foundation.

Окрім Ходорковського та Каспарова, наразі у списку фізосіб-іноагентів є ще 5 людей:

ведучий Євген Кисельов,

журналіст Матвій Ганапольський,

соратник Олексія Навального Леонід Волков,

політик Володимир Кара-Мурза, якого нещодавно затримали,

репер Алішер Моргенштерн.

Цей реєстр створили ще у 2020 році, однак Мін'юст Росії почав поповнювати його лише навесні 2022 року.

Коротко про заяви Каспарова та Ходорковського щодо війни в Україні

Ходорковський заявив, що курс російського рубля впав настільки, що наразі звичайний аркуш формату А4 коштує в 4 рази дорожче. Також його вартість більша ніж ціна 1 акції російського Сбербанку на лондонській біржі.

Також Ходорковський прокоментував намір президента Володимира Зеленського зустрітися з очільником країни-агресорки Володимиром Путіним на Донбасі. Він зазначив, що у цій ситуації так легко, як у Чаді, де вбили президента Ідріса Дебі, не вийде.

Окрім цього, Ходорковський закликав росіян виходити на протести. Він присоромив їх, запитавши, чи варті ті 15 діб, які вони можуть провести у камері, збереженя життя однієї мирної людини.

Водночас Каспаров заявив, що страхи президента США Джозефа Байдена перед прямим зіткненням НАТО та Росії лише підштовхують Путіна до продовження агресії.

За інформацією Укрінформ , Каспаров та Ходорковський брали участь в II Антивоєнній конференції у Вільнюсі, яку організував "Форум вільної Росії". На ній оголосили про створення опозиційної коаліційної структури «Російський комітет дії» (РКД). Це рух представників російського суспільства, які виступають проти розв'язаної президентом країни-агресорки Володимиром Путіним війни та диктатури у Росії. Також вони виступають за об'єднання всіх антивоєнних та антидиктаторських сил.

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