Холод, сніг і рвучкий вітер: рятувальники показали кадри з Карпат і просять не йти у гори

У Карпатах вранці 24 вересня складні погодні умови – холодно, дме сильний вітер та погана видимість. Людей просять наразі не йти у гори.

І хоча на календарі ще вересень, вже кілька днів поспіль у Карпатах панує справжня зима. І погода продовжує погіршуватися.

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Погіршення погоди у Карпатах

На горі Піп Іван Чорногірський вранці 24 вересня температура повітря становить 0 градусів, дме південно-західний вітер, який розганяється до 20 – 24 метрів за секунду з поривами до 30 метрів.

Крім того, на вершині хмарно, видимість обмежена до 70 метрів, накрапає дрібний дощ зі сніжною крупою.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста опублікували у мережі відео, яке показує ситуацію на горі.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій застерегли людей від походів у гори до покращення погодних умов.

На високогір'ї Карпат складні погодні умови: дивіться відео

Людей просять поки не ходити у гори: дивіться відео

Погода у горах у попередні дні

20 вересня температура у Карпатах опустилася до 0 градусів. На ґрунті з'явилася паморозь і пішов дощ.

Вже наступного дня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували похолодання до -6 градусів, там засніжило.

А 22 вересня у мережі оприлюднили кадри зі снігом на горі Томнатик у масиві Яловичорські гори.

Текст допису Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста:

Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я!!!

Станом на 8:35 24.09.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно обмежена видимість до 70 м, дрібний дощ зі сніжною крупою.