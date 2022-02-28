Холодноярівці спростовують російський фейк про "відсутність втрат" окупантів

Представник міноборони Росії Ігор Конашенков бреше, мовляв, росіяни "не зазнали втрат під час операції в Україні". Захисники української землі вкотре спростували фейк окупанта.

Конашенков пропагандистськими тезами намагається переконати росіян, що підрозділи армії України "переважно ухиляються від бою з російською армією". Військові 93-ї ОМБр "Холодний Яр" показали знищеного ворога.

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Водночас холодноярівці показали фоторепортаж про "відсутність втрат" збройних сил Росії у зоні відповідальності лише одного підрозділу 93-ї бригади "Холодний Яр".



Знешкоджений російський окупант / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Крім того, Збройні сили України 28 лютого потужно вгатили по окупанту поблизу села Хороше Озеро на Чернігівщині. Серед російської орди є втрати.



Знищена ворожа техніка / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

На п'ятий день війни Росії проти України загинули понад 5 тисяч загарбників.

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