Холодноярці збили російський Ка-52 на Харківщині

Українським військовим вдалося "посадити" російський військовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожу машину бійці збили у ніч проти 15 квітня на Харківщині.

Знешкодити ворожий вертоліт вдалося бійцям 93-ї ОМБр. Ба більше, разом із ним знищили ще й групу, яка намагалася врятувати пілотів.

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Російський "Алігатор" долітався

Приземлили Ка-52 та понищили тих, хто намагався забрати пілотів. Згоріли і пілоти, і рятувальники,

– йдеться у дописі.

Вертоліт вдалося збити на Харківщині / Фото з телеграм-каналу ДвіЩ

Що таке Ка-52 "Алігатор" Це російський бойовий вертоліт. З його допомогою загарбники проводять розвідку місцевості, а також координують дії групи інших бойових вертольотів. Машина оснащена рухомою гарматною установкою. З її допомогою можуть обстрілювати як броньовану, так і неброньовану техніку, повітряні цілі та живу силу.

Зазначимо, що перший політ Ка-52 здійснив ще у 1997 році. А от експлуатувати вертоліт окупанти почали у 2008 році.

Кожна збита така ворожа машина – не лише привід для радості. Це ще й врятовані десятки, а то й сотні життів як серед військових, так і цивільних.

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