У МЗС сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію

У Парижі 26 січня пройшла нормандська зустріч. Дмитро Кулеба заявив, що Росія хоче обговорювати мирне врегулювання, тому, ймовірно, найближчі 2 тижні не загострюватиме ситуацію.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що домовленість про нову зустріч свідчить про те, що Москва хоче дипломатичного вирішення поточної кризи.

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Кулеба про позитив після нормандської зустрічі

За словами міністра, хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через 2 тижні.

Це означає, що як мінімум найближчі 2 тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху,

– заявив Кулеба.

Водночас він закликав Захід зміцнювати військову та оборонну співпрацю з Києвом. "Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу", – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" на рівні радників.

Зустріч радників нормандського формату: основні результати

Переговори радників лідерів країн нормандського формату тривали понад 8 годин. Після цього Андрій Єрмак та Дмитро Козак дали окремі пресконференції.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". За його словами, сторони домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримуватися безумовно.

Натомість представник Росії Дмитро Козак назвав зустріч "непростою". Він зазначив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

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