"Хороші росіяни" можуть принести Україні користь лише в єдиному випадку

Що таке "хороші росіяни" і як їх правильно вживати. Пригадую, 21 квітня 2021 року я в себе розмістив таку конспективну замітку.

Хроніки російського занепаду

"Що втратить РФ, якщо і далі продовжуватиме свою агресивну політику, тобто – не звільнить окуповані території Криму й Донбасу й знову погрожуватиме на своїх кордонах Україні та решті світу?

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Відповідь на це питання дає зокрема дослідження російської установи "Фонд "Либеральная миссия" із доволі промовистою назвою "Застой-2. Последствия, риски и альтернативы для российской экономики". У цього документу – 12 співавторів, зокрема широко відомі у вузьких колах Сєргєй Алєксашенко, Константін Сонін та Сєргєй Гурієв. Базові тези цього документу на 82 сторінки.

Якщо у проміжку 2021 – 2030 років економіка світу, за прогнозом МВФ, в середньому ростиме на 4,4% щороку, то економіка РФ зокрема – лише на 2,2% щороку (це і так є доволі оптимістичним показником, автори дослідження роблять поправку, що середній ріст економіки РФ у цьому часовому проміжку може бути взагалі тільки 1,5%).

У проміжку 2011 – 2015 років РФ отримала 1,6 трильйона доларів доходів від експорту нафти й газу, а от у проміжку 2015 – 2021 років – уже тільки 1 трильйон доларів. Оскільки у світі попит на "традиційні" енергоресурси падає, то і рівень доходів РФ від експорту вуглеводнів також упаде мінімум на 25%, та й то – це в найкращому для росіян випадку.

І найбільша проблема – із економіки РФ до критичних показників "вимивається" кваліфікована робоча сила, здатна освоїти бодай якісь складні технології в машинобудуванні та інших секторах людської діяльності.

Для більшої фрустрації росіян – навіть у тої ж Туреччини економіка ростиме, за прогнозом МВФ, в середньому на 3,8% щороку.

Хоча істинною причиною економічного росту РФ у "відгодованих 2000-х" був не ріст світових цін на енергоресурси, а різкий приплив в економіку 7 мільйонів нових працівників "післярадянської формації", які мали кращу культуру праці, а 10% із них мали вищу освіту.

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Провальна стратегія

Автори цього дослідження пропонують такий набір рішень: РФ має "відмовитись від політики автаркії та протистояння із Заходом", що в перекладі на український політичний лексикон власне й означає – забратись геть із окупованих територій нашої держави та й взагалі відмовитись від воєнних та "гібридних" операцій на Євразійському континенті".

Як бачимо, минуло більше року, але ця писанина від російських лібералів аж ніяк не вплинула на вектор ухвалення рішень в самій РФ, навіть в оборонно-промисловому комплексі. Наприклад, було повідомлення, що через санкції Заходу в рашистів "лягло" виробництво зенітно-ракетних комплексів "Бук". І працівникам заводу-виробника поставили нехитрий вибір – або звільнятись, або йти воювати проти України на посаді оператора зенітно-ракетного комплексу за 50 тисяч рублів на місяць.

Ось цю ретроспективу я до чого веду. Є у нас добрі люди, які уже задумуються над питанням "чи варто залучати "хороших росіян" до журналістики та відбудови економіки в післявоєнній Україні?".

Я особисто волію на це питання відповідати так – "хороші росіяни" виявились нездатними зробити бодай щось, щоб зупинити агресію Кремля проти України, чим показали свою профнепридатність у практичній роботі.

А якщо почнемо опускатись на "індивідуальний" рівень, то викриється ще більш неприємна картина. Наприклад, російська "Высшая школа экономики" мала славу "ліберального закладу". Але ж саме ця установа взагалі-то написала для уряду РФ стратегію підриву продовольчої безпеки в світі (ще в далекому 2019 році), яку зараз втілює Патрушев-молодший.

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"Хороші росіяни" закінчуються там, де починається Україна

Одну відому максиму можна переформулювати так – мислення російського ліберала зазвичай закінчується на українському питанні.

Наприклад, згаданий вище Сонін у себе на фейсбуці якось поставив питання, що бездарно профукана окупантами бронетехніка на переправі Сіверського Донця – це ж бездумна втрата десятків мільйонів доларів платників податків в РФ.

Можливо, він правильно поставив питання з погляду методології російської ліберальної думки. Але цієї самої методології йому не вистачило, щоб поставити питання ширше в рамках того ж формату мислення – десятки мільйонів доларів платників податків в РФ використовуються, щоб завдати руйнувань в Україні на мільйони і мільярди доларів, а забрані рашистами життя українців – взагалі безцінні.

Розумію – можливо, й "хороші росіяни" викликають бажання всіх їх там залити хлоркою. Але я думаю, що цей контингент можна задіювати у більш конструктивних цілях.

Оскільки у них мислення обмежене Росією, то нехай сидять і займаються підривною діяльністю в інтересах національної безпеки України. Тим паче, що "говорильня" через ютуб в РФ – це не тільки форма "внутрішньої еміграції", але й також вироджений формат "політичного активізму".

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