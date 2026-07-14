"Хороші шанси": Трамп прокоментував можливе ухвалення "пекельних санкцій" проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що законопроєкт про нові санкції проти Росії має високі шанси на ухвалення. За його словами, документ можуть розширити, включивши до нього Іран і угруповання "Хезболла".

Про це американський лідер у спілкуванні з журналістами, пише Clash Report.

Що сказав Трамп про ухвалення законопроєкту про санкції?

За словами американського президента, одним із головних ініціаторів документа був сенатор Ліндсі Грем, який активно просував цю ініціативу.

Я знаю, що Ліндсі дуже цього хотів. Вони серйозно над цим замислюються. Є велика ймовірність, що це вдасться,

– зазначив Трамп.

Водночас він повідомив, що законодавці розглядають можливість включення до законопроєкту санкцій проти Ірану та угруповання "Хезболла". За словами президента США, якщо це станеться, такий крок матиме серйозні наслідки.

Трамп додав, що саме таку інформацію він отримав щодо подальшої роботи над документом, однак остаточне рішення щодо його змісту ще не ухвалене.

"Пекельні санкції" проти Росії

Покійний сенатор Ліндсі Грем роками просував законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та наполягав на його ухваленні. Документ передбачає жорсткі обмеження, які мають скоротити доходи Кремля. Зокрема, він дозволяє президентові США запроваджувати вторинні мита до 500% проти країн, що купують російські енергоносії. Зокрема, під дію так званих "пекельних" тарифів можуть потрапити країни, які є найбільшими покупцями російських енергоресурсів, серед них – Китай, Індія та Бразилія.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Білий дім активно працював над документом разом із Гремом, тому розраховує на його ухвалення. Сенатор Річард Блюменталь також закликав якнайшвидше винести законопроєкт на розгляд, наголосивши, що це стало б найкращим вшануванням пам'яті Ліндсі Грема. Прихильники законопроєкту переконані, що лише посилення економічного тиску може змусити Росію серйозніше підійти до переговорів щодо завершення війни проти України.

За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Росії. За словами представника Білого дому, підтримка Трампа може відкрити шлях до ухвалення документа.

До слова, економіст Олег Пендзин вважає, що зміна риторики Дональда Трампа щодо України пов'язана насамперед із внутрішньою політикою США та наближенням проміжних виборів до Конгресу. За його словами, останні заяви Трампа, зокрема про підтримку України та можливість виробництва ракет до Patriot, адресовані передусім американським виборцям.