"Хороший перемовник": бойовики "вписалися" за арештованого Медведчука

Проросійські бойовики, які виступають "запрошеними Росією спостерігачами" в ТКГ, попросили повернути в переговори Віктора Медведчука. Що цікаво, сам проросійський політик наразі перебуває під домашнім арештом саме через свої контакти з тими самими бойовиками.

З "ініціативою" щодо повернення в переговорив Медведчука виступила так звана "омбудсменка" бойовиків Дар'я Морозова.

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Медведчук – "хороший перемовник"

Представниця бойовиків заявила, буцімто псевдореспубліки "виступили з вимогою" до української влади, аби Віктора Медведчука повернули в переговори тристоронньої контактної групи.

Втім, варто розуміти, що самі бойовики не є учасниками переговорів, а лише "запрошеними Росією спостерігачами". Тож чому вони вирішили, що можуть висувати Україні якісь вимоги – мабуть, відомо лише їм.

Найбільш прийнятною на цю позицію ми вважаємо кандидатуру політичного та громадського діяча Віктора Медведчука, який має успішний досвід роботи на Мінському майданчику та проведення обміну утримуваними особами,

– розповіла Дар'я Морозова.

Бойовики фактично "спалили" Медведчука

Дуже цікаво, що своїми заявами бойовики фактично позбавляють Медведчука шансів опинитися на волі. Адже остання його кримінальна справа стосується саме контактів з цими самими бойовиками.

Мовиться про справу щодо заволодіння підприємствами на тимчасово окупованих територіях Донбасу в розпал російсько-української війни.

Це відбулося зокрема за посередництва бізнесмена Сергія Кузяри, який також мав хороші зв'язки з ватажками самопроголошених "республік". Бізнесмен, до слова, також уже перебуває в руках українського правосуддя.

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Крім заволодіння підприємствами, Медведчук і Кузяра, за матеріалами слідства, також і фінансували окупантів на сотні мільйонів гривень. Це відбувалося за участі тогочасної української влади.



Схема фінансування бойовиків / Інфографіка СБУ

"Умова" бойовиків – це шантаж України

Таку "цікаву пропозицію" окупантів прокоментував спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він заявив, що українська сторона відкидає такі варіанти.

Вони ці умови висунули, але це суперечить двом статтям Кримінального кодексу України. Адже це має вигляд торгівлі заручниками в обмін на виставлення політичних умов,

– зауважив Арестович.

Він пообіцяв, що така "ініціатива" матиме наслідки. Мовляв, Україна не залишить без уваги такого шантажу. До слова, він також зауважив, що російська делегація на таку пропозицію "делікатно промовчала".

Медведчук у ТКГ