На Хортиці п'яний водій збив родину з донькою: стан дитини важкий
Джерело:Поліція Запорізької області
У Запоріжжі нетверезий водій наїхав на сім'ю, травмувалась 5-річна дитина. Стан дівчинки – важкий, її доправили до Запорізької обласної лікарні.
Моторошна аварія сталась 29 серпня, близько 20:00 вечора. 49-річний чоловік їхав на базу відпочинку. Він був нетверезим і значно перевищував швидкість.
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У батьків та доньки – численні травми
На острові Хортиця його Honda Accord збила одразу цілу сім'ю: 35-річного чоловіка, 28-річну жінку та їхню маленьку донечку. Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, найважчий стан у маленької пацієнтки – вона в обласній дитячій лікарні.
В крові водія виявили 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали, наразі триває розслідування.Зверніть увагу! Поліція просить допомогти усіх свідків цього жахливого ДТП. Особливо це стосується водіїв, як мають відеозаписи автотрощі.
Коротко про останні резонансні ДТП:
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