На Хортиці п'яний водій збив родину з донькою: стан дитини важкий

У Запоріжжі нетверезий водій наїхав на сім'ю, травмувалась 5-річна дитина. Стан дівчинки – важкий, її доправили до Запорізької обласної лікарні.

Моторошна аварія сталась 29 серпня, близько 20:00 вечора. 49-річний чоловік їхав на базу відпочинку. Він був нетверезим і значно перевищував швидкість.

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У батьків та доньки – численні травми

На острові Хортиця його Honda Accord збила одразу цілу сім'ю: 35-річного чоловіка, 28-річну жінку та їхню маленьку донечку. Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, найважчий стан у маленької пацієнтки – вона в обласній дитячій лікарні.

В крові водія виявили 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали, наразі триває розслідування.

Коротко про останні резонансні ДТП:

Раніше на Запоріжжі п'яний водій збив трьох підлітків, які йшли по узбіччю. Двоє хлопців опинились в реанімації.

А у Києві BMW протаранив стовп, постраждала пасажирка. Водій, замість того, щоб надати допомогу зняв номери та утік.

На Львівщині лоб у лоб зіткнулись два легковики. В аварії загинув 69-річний чоловік.

Ще 2 легкові автівки не розминулись на Закарпатті, постраждала дитина.

Поліція просить допомогти усіх свідків цього жахливого ДТП. Особливо це стосується водіїв, як мають відеозаписи автотрощі.