Хорватія через санкції зупинить прокачування нафти для сербського газопроводу

Оператор хорватського газопроводу JANAF призупинить прокачки нафти до Сербії. Це відбудеться з середини травня на невизначений час.

Причиною стало те, що сербська нафтова компанія NIS на 56,15% належить російській "Газпром нефти". Та потрапила під санкції Євросоюзу.

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З Росією напряму не працюють

Компанія стверджує, що прямої роботи на російському ринку не веде.

Рішенням Ради ЄС про санкції охоплений і договір про транспортування сирої нафти, який JANAF уклав з компанією NIS на період з 1 січня до 31 грудня 2022 року. Проте він не може бути надалі реалізований з 15 травня 2022 року і до закінчення дії обмежувальних заходів,

– повідомили в компанії.

Компанія готова узгодити свою роботу з запитами споживачів та шукати альтернативні сценарії роботи на ринку.

Хорватським газопроводом постачають нафту для сербської нафтової компанії NIS. Це найбільший в регіоні та фактично єдиний переробник і добувач нафти в країні. "Газпром нефти" належить 56,15% компанії, 29,87% акцій у держвласності Сербії.

Варто також зауважити, що раніше президент Сербії Олександр Вучич зробив неоднозначну заяву. Мовляв, нові обмежувальні заходи ЄС щодо енергетичного сектора Росії б'ють не по її інтересах чи Євросоюзу, а по Сербії.

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