Ще одне лихо в курортній країні: Хорватією пронісся сильний шторм – фото

Хорватію в обід 1 серпня накрив руйнівний шторм. Він зривав дахи та дерева. Кілька населених пунктів залишилися без світла.

Вітер виривав дерева з корінням

Негода пронеслася центральною частиною Хорватії. Шквальний вітер залишив церкву та школу без даху.

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Які жупанії постраждали:

Сисацько-Мославинська;

Пожезько-Славонська;

Вировитицько-Подравська;

Беловарсько-Білогородська;

Осієцько-Баранська.

Буря була така сильна, що виривала дерева з корінням. Ті падали на автомобілі. Крім того, вітер повалив електричні стовпи. Рух транспорту був ускладнений. Вулиці міст від дерев очищали рятувальники.

У центри надзвичайних ситуацій надходили багато повідомлень від місцевих мешканців про наслідки негоди. Водночас інформації про жертв немає.

Наслідки сильного шторму в Хорватії / Фото з фейсбуку Ljudi za ljude