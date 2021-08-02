Ще одне лихо в курортній країні: Хорватією пронісся сильний шторм – фото
2 серпня 2021 , 12:09Читать новость на русском
Джерело:Remonews
Хорватію в обід 1 серпня накрив руйнівний шторм. Він зривав дахи та дерева. Кілька населених пунктів залишилися без світла.
Вітер виривав дерева з корінням
Негода пронеслася центральною частиною Хорватії. Шквальний вітер залишив церкву та школу без даху.
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Які жупанії постраждали:
- Сисацько-Мославинська;
- Пожезько-Славонська;
- Вировитицько-Подравська;
- Беловарсько-Білогородська;
- Осієцько-Баранська.
Буря була така сильна, що виривала дерева з корінням. Ті падали на автомобілі. Крім того, вітер повалив електричні стовпи. Рух транспорту був ускладнений. Вулиці міст від дерев очищали рятувальники.
У центри надзвичайних ситуацій надходили багато повідомлень від місцевих мешканців про наслідки негоди. Водночас інформації про жертв немає.
Наслідки сильного шторму в Хорватії / Фото з фейсбуку Ljudi za ljude
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