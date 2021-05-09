"Українець з європейською душею": у Хорватії помер науковець і дипломат Євгеній Пащенко

Читать новость на русском

У місті Загреб (столиця Хорватії) пішов з життя науковець і дипломат Євгеній Пащенко. Він завідував кафедрою україністики філософського факультету Загребського університету.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Пащенко упродовж десятків років працював над розвитком культурних відносин між українцями та народами колишньої Югославії.

Зауважте Помер один зі засновників компанії Vans Пол Ван Дорен

Співробітники, друзі й студенти поважали Євгенія Пащенка як щирого українського патріота, невтомного працівника на культурній ниві, як українця з європейською душею,
– мовиться у повідомленні.


Євгеній Пащенко / ffzg.unizg.hr

Що відомо про Пащенка

  • Народився у 1950 році у Росії. Тоді його батьки саме відбували заслання у Воркуті.
  • Вищу освіту майбутній науковець здобував у Києві та Белграді.
  • У 1996 році захистив дисертацію на тему "Українсько-сербські літературні й культурні зв'язки доби бароко XVII–XVIII століть: контакти, типологія, стилістика".
  • Упродовж декількох років працював у посольстві України в Хорватії.
  • Написав декілька книжок про Україну.
  • Ініціював проєкт Ucrainiana croatica.
  • За життя написав понад 80 монографій і студій.