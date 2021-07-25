У Хорватії сталася масштабна ДТП з автобусом: багато загиблих і поранених
Джерело:АР
У Хорватії 25 липня сталася моторошна автотроща. Там поблизу міста Славоні-Брод розбився пасажирський автобус. Майже 50 постраждалих, є загиблі.
Трагічна ДТП сталася приблизно о 6 ранку за місцевим часом на шосе між столицею Загребом та кордоном із Сербією.
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Правоохоронці з'ясували, що автобус з косовськими номерами прямував з Німеччини до столиці Косово Приштини. Наразі невідомо, що стало причиною аварії.
На світлинах з місця події видно, що автобус вилетів на узбіччя та перекинувся. На місце пожежі працювали поліцейські, медики та рятувальники.
Що відомо про жертв та постраждалих
Загалом в автобусі перебували 67 пасажирів, зокрема 2 дітей, а також 2 водіїв. Внаслідок аварії травми отримали 45 людей. Начальник лікарні, в якій перебувають постраждалі, Йосип Самарджич повідомив, що 8 людей отримали серйозні поранення.
На жаль, не минулося без жертв. У ДТП загинули 10 людей. Начальник місцевої поліції Франхо Галич описав аварію як "одну з найстрашніших аварій, яку я коли-небудь бачив".
У Хорватії сталася ДТП, багато загиблих / Фото АР
Внаслідок ДТП загинули 10 людей / Фото АР
Моторошна аварія у Хорватії: дивіться відео
Міністр внутрішніх справ Косово вже вирушив до Хорватії. Влада Хорватії висловила співчуття сім'ям загиблих у карколомній ДТП.Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з МЗС України, аби з'ясувати, чи є серед постраждалих пасажирів українці.