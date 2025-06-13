Ізраїль вбив командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейна Саламі

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану. Ізраїльські ВПС завдають ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Операція отримала назву "Нація левів". ЦАХАЛ заявив, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох бомб упродовж кількох днів, і тому Ізраїль має діяти проти цієї безпосередньої загрози, передає 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Загинув командувач Корпусу вартових Ісламської революції

Іранські державні ЗМІ підтвердили загибель командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейна Саламі внаслідок удару Ізраїлю.

Генерал-майор Хоссейн Саламі, очільник Корпусу вартових Ісламської революції, був мученицьки вбитий під час атаки ізраїльського режиму на штаб-квартиру КВІР,

— повідомляє місцеве агентство Tasnim.

Корпус вартових Ісламської революції є одним із головних центрів влади в іранській теократії. Він також контролює іранський арсенал балістичних ракет.

Крім Саламі, за даними Ізраїлю, під час початкових ударів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по Ірану були ліквідовані начальник Генштабу Ірану Мохаммад Багері, інші високопосадовці військового керівництва, а також провідні ядерні науковці.

Тим часом іранське інформаційне агентство IRNA спростувало повідомлення ЗМІ про вбивство головнокомандувача збройних сил Ірану генерала Мохаммада Багері.

Іран заявляє, що він нібито перебуває у воєнному командному центрі та не постраждав.