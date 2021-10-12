Хотіла одружити з дагестанцем: у Швеції засудили жінку, яка утримувала дочку в Росії

Суд у Швеції засудив жінку, яка утримувала свою 18-річну дочку, яка приїхала до російського регіону Дагестан. Мати намагалася насильно видати дівчину заміж за незнайомого чоловіка.

Жінку засудили до 120 годин громадських робіт. Вона має також виплатити дочці компенсацію у вигляді 30 тисяч шведських крон.

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Дівчина дивом оминула насильне весілля

Інцидент трапився літом 2021 року. Дочка на прохання батьків приїхала 23 червня 2021 року до Дагестану. Зокрема, для того, щоб "відвідати діда і побувати на весіллі родичів".

Дівчина жила у Швеції з 9 років і має подвійне громадянство.

Проте після прибуття дівчина дізналася про плани батьків насильно видати її заміж. Вона відмовилася від весілля, але її побили, відібрали телефон із документами та погрожували "вбивством честі".

Що таке "вбивство честі"? Убивство честі – убивство члена родини, найчастіше жінки, яке вчиняють родичі за накликане на сім'ю "безчестя". Під "безчестям" зазвичай мають на увазі табуйовані в певній культурі дії сексуального характеру. Зокрема, мовиться про подружню зраду, дошлюбний секс тощо. За оцінками Фонду народонаселення ООН, у світі щорічно відбувається до 5 тисяч "убивств честі".

Джерело: Убивство честі – убивство члена родини, найчастіше жінки, яке вчиняють родичі за накликане на сім'ю "безчестя". Під "безчестям" зазвичай мають на увазі табуйовані в певній культурі дії сексуального характеру. Зокрема, мовиться про подружню зраду, дошлюбний секс тощо. За оцінками Фонду народонаселення ООН, у світі щорічно відбувається до 5 тисяч "убивств честі".Джерело: Вікіпедія

Під час підготовки до примусового весілля дівчині вдалося відправити повідомлення шведському другові. Після цього влада країни зв'язалася з громадською організацію. Дівчині вдалось залишити Росію за допомогою:

правозахисників;

влади Швеції;

Міністерства внутрішніх справ Дагестану.

Під час суду мати не визнала провину. За її словами, дочка знала, що вийде заміж за родича, а також позитивно це сприйняла. Проте суд вирішив, що свідчення жінки є не переконливими у порівнянні із заявою доньки про весільний примус.

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