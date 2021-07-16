Хотіла проскочити переїзд: загиблою на колії водійкою виявилася працівниця Львівської залізниці

На Львівщині 15 липня вантажний потяг протаранив легковик. Водійка проігнорувала попереджувальний сигнал та намагалась проскочити переїзд. Внаслідок зіткнення жінка загинула.

Виявилось, що жінка працювала на Львівській залізниці. Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

До теми На Львівщині вантажний потяг протаранив легковик: загинула водійка – фото

Авто водійки протаранив потяг

На залізничному переїзді біля Рави-Руської о 7:30 трапилась ДТП.

Вантажний потяг протаранив автомобіль Daewoo Nexia на перегоні Добросин – Рава-Руська біля села Панчишини.

Внаслідок аварії загинула 37-річна місцева жителька. Загибла їхала в автівці сама.

Переїжджаючи залізничний переїзд, жінка не виконала вимоги відповідних дорожніх знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали.

Саме внаслідок цього трапилось зіткнення з потягом.

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Загибла працювала у Львівській залізниці

У пресслужбі Львівської залізниці розповіли, що водійка була їхньою працівницею. Вона працювала черговою стрілкового поста. На запитання, чи знають працівники, як поводитися на залізниці, у пресслужбі відповіли, що жінка перетинала переїзд як водійка.

Жінка їхала через переїзд як водійка машини, а не як працівниця залізниці. Не поєднуйте непоєднуване,

– заявили у Львівській залізниці.

Також, за словами, прессекретаря Андрія Везденка, працівники Львівської залізниці щодня проходять інструктаж з охорони праці.