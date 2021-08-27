Хотіли дискредитувати Кримську платформу: СБУ викрила інтернет-агентуру Росії

СБУ в Херсоні викрила групу спецслужб інтернет-агентури Росії, яка намагалась дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію на Півдні України. Вони за гроші намагались дискредитувати Кримську платформу.

Агентура налічувала декілька осіб. Вони публікували дописи від імені "лідерів громадської думки".

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СБУ викрила інтернет-агентуру спецслужб Росії

За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни,

– розповіли в СБУ.

Також спецслужби Росії відпрацьовували з агентами так звані "цільові інформаційні завдання щодо дискредитації Кримської платформи", її результатів та учасників.

У СБУ розповіли, що за поширення контенту зловмисники щомісяця отримували гроші. Їх надсилали через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Служба безпеки України встановила, що:

в агентуру входило декілька місцевих жителів;

інформацію для "публікацій" вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії, а також – сайтів незаконних збройних формувань самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Слідчі повідомили одному з організаторів групи про підозру за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Йому. Матеріали кримінальної справи вже скерували в суд.

Слідчі проводять слідство, щоб притягнути до відповідальнсоті інших осіб, причетних до злочину.

Реакція Росії на саміт Кримської платформи: коротко