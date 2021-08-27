Хотіли дискредитувати Кримську платформу: СБУ викрила інтернет-агентуру Росії
Джерело:СБУ
СБУ в Херсоні викрила групу спецслужб інтернет-агентури Росії, яка намагалась дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію на Півдні України. Вони за гроші намагались дискредитувати Кримську платформу.
Агентура налічувала декілька осіб. Вони публікували дописи від імені "лідерів громадської думки".
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СБУ викрила інтернет-агентуру спецслужб Росії
За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни,
– розповіли в СБУ.
Також спецслужби Росії відпрацьовували з агентами так звані "цільові інформаційні завдання щодо дискредитації Кримської платформи", її результатів та учасників.
У СБУ розповіли, що за поширення контенту зловмисники щомісяця отримували гроші. Їх надсилали через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Служба безпеки України встановила, що:
- в агентуру входило декілька місцевих жителів;
- інформацію для "публікацій" вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії, а також – сайтів незаконних збройних формувань самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.
Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.Зверніть увагу! Слідчі повідомили одному з організаторів групи про підозру за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Йому загрожує до 3 років тюрми. Матеріали кримінальної справи вже скерували в суд.
Слідчі проводять слідство, щоб притягнути до відповідальнсоті інших осіб, причетних до злочину.
Реакція Росії на саміт Кримської платформи: коротко
- У Росії бурхливо відреагували на саміт Кримської платформи. Адже вона має на меті сприяти деокупації Криму.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров навіть назвав захід "порожньою русофобською акцією".
- У день проведення саміту, 23 серпня, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав саміт "антиросійським".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Кримська платформа уже стала поразкою для Росії, проте цього недостатньо. Саме тому Україна працюватиме надалі.