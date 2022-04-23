Хотіли евакуювати через замінований міст, – житель Гостомеля про звірства російських окупантів

У Гостомелі Київської області російські війська пропонували цивільним евакуюватися через замінований міст, але їхня власна техніка там і підірвалася.

Журналісти сайту 24 каналу поспілкувалися з жителем Гостомеля Алі Сафаровим, який понад два тижні перебував у окупованому Гостомелі разом із родиною.

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Евакуація з пекла

Чоловік зізнався, що постійно вагався: виїжджати чи ні. Його теща – прикута до ліжка, і це ускладнювало ситуацію. Однак залишатися й грати у цю російську рулетку, коли постійно йде бій навколо й орки знищують цивільні квартали й будинки, – теж не дуже вдалий варіант. Але закінчувалися медикаменти для тещі, памперси, і треба було щось робити.

Ми зрештою спробували виїхати 9 березня. Орки нібито виділили нам коридор та супровід, але цей супровід мав повести нас через замінований міст, який вони ж самі й замінували. Вони об'їжджали міни, але зрештою їхня самохідка (самохідна артилерійська установка – 24 канал) підірвалася на власній міні. Ми зрозуміли, що теж могли б підірватися,

– зазначив Сафаров.

За його словами, у точці збору для евакуації збиралося кілька тисяч машин, люди йшли пішки, чекали автобусів, які не приїхали, було багато хворих, навіть на саморобних візочках, багато з маленькими дітьми.

Всі зібралися на точці збору й стояли так з 11 години ранку до 16 години, тоді я вже сказав, що треба повертатися. За чутками, багатьох, хто хотів повернутися, просто не пустили назад, вони ночували в укриттях.

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Нові коридори

10 березня також оголосили, що буде зелений коридор та (оголосили – 24 канал) точку збору. Але по ній почали стріляти з мінометів, і я сказав, що ми нікуди не поїдемо.

Тим більше, що спроба евакуювати нашу лежачу хвору ледь не закінчилася фатально – у нас не було нош, ми просто несли її на ковдрі. Якщо в одну сторону ми її ще затягнули вшістьох із сусідами, то назад ми її витягували вдвох із братом дружини, і таким витягуванням ми її ледве не вбили,

– розповів Сафаров.

На трасі стояли розстріляні машини / Фото з фейсбуку Стаса Козлюка

Однак 11 березня зранку знову було оголошено про коридор.

Ми зібрали невеличку колону, для лежачої сколотили з дощок ноші, на яких змогли донести її до машини. Спочатку ми поїхали до центру Гостомеля на місце збору. Дорогою до нас приєднувалися машини й було зрозуміло, що дійсно збирається колона, а в центрі було багато людей, що очікували автобуси із супроводом ДСНС,

– зазначив чоловік.

Він розповів, що забрав своїх літніх сусідів. Всі, хто їхав, максимально забивав машини, дорослі сиділи один в одного на руках, навіть у багажниках везли людей. Охочих було дуже багато і, на жаль, не всі встигли дістатися – автобуси довго не чекали, вони забрали людей і поїхали.

На блокпосту росіяни не дуже прискіпливо оглядали автівку чоловіка, однак строковики стукалися в машину, щоб щось забрати у людей – цигарки, продукти.

Та поки ми їхали по Бучі й бачили згорілі машини, це ще можна було списати на бої, але потім, коли ми виїхали на трасу, майже кожні 100 метрів було дуже багато розстріляних автомобілів – старенькі "Жигулі", мікроавтобуси, модні джипи, машини з надписами "Діти" й білими пов'язками з намальованими червоними хрестами. Всі вони були розстріляні. Було зрозуміло, що їх розстрілювали з людьми, бо було дуже багато крові,

– розповів Алі Сафаров.

За його словами, біля Білогородки, де були українські військові, спостерігалася велика черга на в'їзд – прибувало багато біженців із різних колон.

Після перевірки авто лежачій тещі зробили укол знеболювального, після чого родина вирушила далі у Київ.

Єдине – побоювалися, щоб знову не заїхати до орків. В Києві вже було світло, тепло, гаряча вода, і попри те, що були навколо обстріли й вибухи, це все одно сприймалося зовсім інакше,

– резюмував чоловік.

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