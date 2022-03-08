Хотіли переплисти з сигаретами у Польщу, але отримали повістки: ще одна історія ухилянтів
Джерело:Державна прикордонна служба України
Прикордонники на Волині затримали двох чоловіків. Вони намагалися незаконно перенести у Польщу тютюнові вироби.
Чоловіків спіймали, коли ті вивантажували з автомобілів сигарети та гумовий човен. Вони хотіли доставити товар на польський берег Західного Буга.
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Контрабандисти спробували втекти, але їх зупинила група реагування.
Отримали повістки
Затриманими виявились чоловіки 1997 і 2000 років народження. Проти них оформили адмінпротоколи за спробу порушення кордону та злісну непокору правоохоронцям. Згодом військовий комісар вручив їм повістки.
У Держприкордонслужбі закликали усіх контрабандистів та організаторів незаконної міграції зупинитися. Зазначили, що такі люди ганьблять Україну.
У той час, як наші західні сусіди приймають наші сім'ї, збирають нам гуманітарну допомогу, ви переправляєте на захід сигарети!? Ви ганьбите себе та Україну. Припиніть!
– написали у Держприкордонслужбі.
Сигарети планували транспортувати на човні / Фото Держприкордонслужби
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