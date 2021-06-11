Після виверження потужного вулкану: як українські пілоти рятували людей у Конго

Українські вертолітники повертають людей після екстреної евакуації у місто Гома. Протягом 19 днів екіпажі 4 вертольотів перевозили місцеве населення, персонал Місії ООН, військових.

Щоденно вдавалося евакуювати близько 200 людей в безпечні місця. Про це 24 каналу розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.

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З моменту виверження вулкану екіпажі перевезли 1 420 людей та понад 33 тони вантажу. Наліт у небі Африки за період надзвичайної ситуації склав близько 300 годин.

Український вертолітний загін єдиний виконував польотні завдання в умовах надзвичайної ситуації. Адже авіатехніка інших контингентів була на інших аеродромах.

Старший льотчик вертолітної ланки, майор Андрій Ковалюк розповів, як відбувалася евакуація. "Працювали, як працюємо завжди", – наголосив він.

Коли ми вивозили місцевих, в їхніх очах був страх. Аже вони покидали своє місто. Коли вже поверталися, то виходять і дякують. Ставляться до нас дуже добре,

– зазначив він.

За словами військового, темпи польотів під час евакуації відрізнялися від тих, що є у повсякденній діяльності. Адже треба було перевезти багато людей.

"Не було ніяких затримок. Сідали, заправлялися та вилітали знову. По-іншому не могло бути", – підсумував український миротворець.

Повернення конголезців додому означає, що ситуація у місті Гома стабілізувалася й наразі загрози повторного виверження вже немає.

Українські військові з місцевим населенням / Фото Юрія Кульпи

Зауважимо, що вулкан Ньїрагонго у ДР Конго почав вивергатися 22 травня. Це – один із найбільших активних вулканів у всьому світі.

Лава цього вулкану містить дуже мало діоксиду кремнію. Саме через це її потоки можуть досягати швидкості 100 кілометрів на годину.

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Повітряну евакуацію з Гоми після виверження вулкану проводила Місія ООН у ДР Конго. Її представники давали завдання екіпажам українських вертольотів Мі-8.

Мовиться, зокрема, про розвідувальні польоти для збору інформації над вулканами, а також польоти для забезпечення національного персоналу Місії ООН.

Наприклад, я ставив завдання українським пілотам, що необхідно бути в аеропорту за 20 хвилин, а вони прилітали за 5. Час повернення був просто казковим,

– наголосив Амброз, представник Місії ООН.

"Екіпажі працюють тут майже рік. Вони присвячують весь свій час, аби перевести якомога більше людей та вантажів, дотримуючись всіх вимог та інструкцій уряду ДР Конго", – додав він.

Й підкреслив, що українські пілоти прилітали день за днем і воліли працювати понад норму. Вони виконували навіть більше, ніж просто свої службові обов'язки.

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