Хотіли висадити десант біля "Олімпійського", – Буданов, Резніков, Залужний про плани окупантів

На початку свого повномасштабного вторгнення росіяни планували захопити Київ за 3 дні. Вони думали, що зможуть висадити свій десант біля "Олімпійського".

Про плани загарбників в ефірі національного телемарафону розповіли міністр оборони Олексій Резніков, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє 24 Канал.

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Росія планувала висадити десант біля "Олімпійського"

Буданов розповів, що росіяни планували зробити висадку повітряно-десантних військ і стрімко захопити Київ.

Це був взагалі єдиний план – не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва… Оскільки, на їхню думку, керівництво держави мало кудись втекти. Якщо ні – вони б його знищили. І не пізніше ніж на 10 добу погасити точкові, як вони вважали, прояви опору, якщо вони будуть,

– зауважив голова ГУР.

Він додав, що у випадку, якби росіянам дійсно вдалося б висадити десант у Києві, то вони захопили б столицю.

Своєю чергою, Резніков розповів, що основною точкою висадки десанту окупанти розглядали Печерські пагорби неподалік від НСК "Олімпійський".

"Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з вертольотів робити. А вже звідси – спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу, де є Офіс Президента, уряд, парламент і так далі", – пояснив міністр оборони.

За словами Залужного, Росія – це країна, де воєнна наука перебуває на досить високому рівні.

"Відповідно, підходячи до такого питання, як здійснення повномасштабної агресії проти України, підготовка до неї та планування цих заходів здійснювалися комплексно, які стосуються всіх сфер діяльності збройних сил Російської Федерації. Повірте мені, я в цьому впевнений. Планувалася ця операція досить і досить детально", – зазначив Головнокомандувач.

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Були думки, чи варто президенту ховатися

У перші дні вторгнення російські диверсійні групи вже були на Печерську. Тому було розуміння, що вони можуть увірватися до Офісу Президента. За словами глави держави Володимира Зеленського, охорона нагадувала про це щодня. Президенту казали, що потрібно збиратися, адже він – ціль.

І потрібно було зробити все, щоб вивезти мене в безпечне місце. І в цей момент, мені здається, ти думаєш про інше. Я не думав про те, що може статися зі мною... Це не про героїзм, це про наслідки... А що буде? Якщо я поїду, потім ніхто не запитуватиме, а хто це запропонував... Буде тільки результат – ти залишив свою країну. Я думаю, що це зрада,

– пояснив Зеленський.

За його словами, було багато думок усередині країни та від західних партнерів, куди президенту варто їхати, бігти чи ховатися.

"Тоді б нам залишалася доля партизанської війни", – заявив Резніков.

За його словами, українці все одно не здалися б, але це вже була б партизанщина.