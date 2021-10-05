Хотіли заволодіти банківською таємницею, – у Мецгера відреагували на конфлікт зі "Схемами"

У державному Укрексімбанку заявили, що журналісти "Схем" ставили питання, яких не було у надісланому під час запиту переліку. Таким чином у голови правління Євгена Мецгера пояснили конфлікт.

Зазначили, що 16 вересня Укрексімбанк отримав запит від журналістів щодо інтерв'ю з головою правління банку. Надали перелік запитань.

До теми Напад на "Схеми" під час інтерв'ю з головою держбанку: поліція відкрила справу

У Мецгера кажуть про банківську таємницю

Пояснили, що під час інтерв'ю журналіст Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно діяльності клієнтів, яку банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Стверджують, нібито журналіст припустив допущені банком порушення.

Наголосили, що інформація, яку запитували, є банківською таємницею, тому "пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв'ю".

Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією технікою),

– переконують у банку.

У діях журналіста Овсяного бачать ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом та порушення Кодексу етики українського журналіста.

Банк навіть думає звернутись до правоохоронних органів.

Що відомо про напад на журналістів