Хотіли зрадити: на Харківщині затримали мера Південного та його заступника

На Харківщині провели спецоперацію. Затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника та керівника місцевого райвідділку поліції.

Затримали їх за статтею "Державна зрада", повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!

– наголосив Синєгубов.

Зрадників будуть розстрілювати на місці

Чиновник додав, що ми не здамо жодного сантиметру землі. Затримавши чиновників, до них ще проявили лояльність. Далі для зрадників будуть жорсткіші заходи.

Це не просто слова...Цитата: "розстрілювати будуть на місці", – додав голова ОДА.