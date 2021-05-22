Хотілося б кращих результатів, – Корнієнко оцінив нові рейтинги "слуг" та Зеленського

Кожен 4-й українець, якого опитали соціологи "Рейтингу", готовий підтримати партію "Слуга народу" на виборах, вдруге проголосувати за Володимира Зеленського погодилися б 30% громадян. Натомість у партії від результатів очікують більшого.

Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Окрім того, згідно з опитуванням "Рейтингу", на питання про те, до кого з президентів, які були і є при владі, найбільша довіра, 46% громадян висловились про довіру Володимиру Зеленському.

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"Хотілося б завжди кращих результатів – і для нашої партії, і для Володимира Зеленського", – зазначив глава партії "Слуга народу".

Порівняння щодо довіри громадян

Однак він зауважив, що у відповідному опитуванні є і порівняння других турів та динаміки. Особливо в динаміці, за його словами, видно, що на такий самий термін президентства у Віктора Януковича, Віктора Ющенка та в Петра Порошенка, були набагато гірші показники, більший розрив "довіри-недовіри".

У нас зараз цей розрив мінімальний і йде тренд на його зменшення. За останні кілька опитувань – довіра до президента знову зростає, недовіра – знов зменшується,

– сказав Олександр Корнієнко.

Відповідні результати показують ситуацію, яка є в українській політиці, пояснив глава партії "Слуга народу".

20 травня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результат опитувань з оцінками діяльності політичних партій та президента зокрема.

Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу