Хотів дійти до Києва, а вмер у Костромі: у "Полігоні" загинув найманець, що воював проти України
Джерело:телеграм Дениса Казанського
Масштабна пожежа у російському місті Кострома спалахнула вночі 5 листопада. У кафе "Полігон" загинуло щонайменше 15 людей. Серед них і найманець, що воював проти нашої держави.
Внаслідок пожежі у кафе "Полігон" в Костромі загинув російський найманець Алєксандр Рєдніков. Це підтвердили і самі росіяни.
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Що відомо про загиблого в Костромі найманця
Росіянин Рєдніков воював на Донбасі ще з 2015 року. Його "бойовий товариш" у соцмережах розповів, що окупант отримав поранення, тож проходив лікування у Костромі. Вночі 5 листопада Рєдніков нібито проїжджав попри "Полігон" і побачив пожежу. Тож загинув, начебто коли допомагав рятувати людей.
На смерть російського найманця відреагував вимушений переселенець з Донецька, журналіст та блогер Денис Казанський.
Той випадок, коли хотів дійти до Києва і воювати з бандерівцями, але тебе спалив у Костромі бухий російський солдат,
– зазначив Казанський.
Російський найманець загинув під час пожежі в Костромі / Скриншот з телеграму Дениса Казанського
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Що відомо про пожежу у Костромі
- Пожежа в кафе "Полігон" у російському місті Кострома спалахнула близько 2:37 ночі 5 листопада.
- Вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів. З кафе евакуювали 250 людей. Ще 15 осіб вивели з сусіднього будинку.
- Локалізувати пожежу змогли лише через дві години. Гасіння ускладнювалося тим, що була загроза обвалення покрівлі. Ранг пожежі підвищили до третьої.
- Місцеві телеграм-канали повідомили, що один з відвідувачів запустив ракетницю в "Полігоні" після конфлікту. Втім, за іншою версією, підозрюваний кілька разів вистрілив з мисливської ракетниці.
- За підозрою у підпалі затримали російського військового. До речі, він лише нещодавно повернувся з війни проти України.
- За непідтвердженою інформацією, йдеться про 23-річного військовослужбовеця Станіслава Іонкіна.
- У соцмережах оприлюднили відео перших хвилин пожежі у Костромі. На оприлюднених кадрах чути сильні крики, паніку та видно тисняву людей. Більшість відвідувачів були у стані алкогольного сп'яніння та заважали рятувальникам.
- Внаслідок пожежі у Костромі загинуло щонайменше 15 людей. До речі, раніше розЗМІ повідомили, що до травмпункту звернулися приблизно 60 людей.
- До речі, "Полігон" належить місцевому депутату обласної думи від "Єдиної Росії" Іхтіяру Мірзоєву.
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