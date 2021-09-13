Хотів помститись: на Вінничині рецидивіст спалив родича, який пересувався на милицях

У Вінницькій області 25-річний чоловік підпалив свого родича. Він хотів таким чином помститись за образу під час побутового конфлікту. Інший чоловік згорів живцем.

Зловмисник дочекався, поки родич засне, облив його бензином та підпалив. Ба більше, 25-річний чоловік намагався видати все за нещасний випадок. До речі, конфлікт між чоловіками виник під час розпивання спиртного.

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Загиблий пересувався на милицях

Трагедія сталась у селі Дубовець Немирівської територіальної громади. Коли рятувальники загасили вогонь, на ліжку виявили мертвим господаря – 56-річного чоловіка з інвалідністю. Він пересувався за допомогою милиць.



Будинок, де була пожежа / Фото поліції Вінниччини

Зловмисник був неодноразово судимий

Правоохоронці виявили на місці докази, що будинок потерпілого підпалили. Наприклад, біля ліжка загиблого лежала каністра з-під палива. Підозрюваного поліцейські затримали неподалік від місця вчинення злочину. Він лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.



Затриманий чоловік / Фото поліції Вінниччини

Що загрожує чоловіку

Затриманому оголосили про підозру щодо умисного вбивства. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин можуть присудити 15 років ув'язнення.



Речові докази / Фото поліції Вінниччини