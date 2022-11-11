Кремль хотів створити "республіки" в західних областях: СБУ повідомила про підозру росіянину

СБУ повідомила про підозру росіянину, який готував державний переворот в Україні. Він планував використати громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях.

На Заході України хотіли створити так звані "народні республіки". Співробітники СБУ завадили планам Кремля ще навесні, коли затримали керівників цих "громадських організацій".

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На Заході планували створити "народні республіки"

СБУ вдалося вийти на російського ідеолога державного перевороту. Він пов'язаний зі спецслужбами країни-терористки та координувався окремими представниками адміністрації її президента.

Слідчі встановили, що підозрюваний є засновником громадських структур на території Росії, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов'янських" держав:

України,

Росії,

Білорусі.

На Заході України планували створити квазіреспубліки: відео

Після Революції гідності та початку російської агресії зловмисник працював на підтримку дій російського уряду, які були спрямовані на недопущення європейського вектора розвитку України.

Для цього росіянин змовився з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з "Українським вибором" кума Путіна Віктора Медведчука, пообіцявши йому надавати підтримку в захопленні державної влади в Україні.

За цією домовленістю, використовувалися створені на території Росії та України громадські організації та фонди. За допомогою них налагодили схему надходження грошей з території країни-терористки.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ один з фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту,

– мовиться у повідомленні.

Слідчі СБУ підозрюють росіянина у змові з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

СБУ встановила, що до так званої "Федеративної республіки Україна" мали ввійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Озброєні сепаратисти повинні були ліквідувати ключових силовиків і представників влади. Після цього планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком квазіреспублік на Донбасі, а потім – об'єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

Дивіться фото, що знайшли під час обшуку / Фото СБУ

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