Хотів вкрасти посилку з дорогим ланцюжком: 17-річний хлопець напав на працівницю пошти

У відділенні "Нової пошти" в Хмельницькій області зловмисник напав на працівницю. Чоловік прийшов отримувати посилку і розпилив сльозогінний газ до дівчини-оператора відділення.

Після нападу злочинець забрав посилку із золотим ланцюжком. Прикраса коштує 54 тисячі гривень.

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Хлопець зізнався у злочині

Потерпіла працівниця пошти отримала хімічні опіки обличчя. Водночас правоохоронцям вдалось викрити та затримати 17-річного зловмисника.

Хлопець зізнався у скоєному. Йому повідомили про підозру у справі про розбій з метою заволодіти чужим майном, вчинивши насильство.

Випадки пограбування в Україні

22-річного чоловіка підозрюють у тому, що він нібито пограбував відділення пошти у селі Великий Дальник на Одещині, а згодом – чинив опір під час затримання.

У Луцьку зловмисник пограбував 25-річного водія таксі. Нападник застосовував перцевий балончик і забрав у постраждалого мобільний телефон iPhone, який коштує понад 4 тисячі гривень.

В Одесі чоловік прийшов до диспетчерської станції та зухвало пограбував жінку, яка там працює. Для цього він скористався газовим балончиком.

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Повний допис поліції у телеграмі

РОЗБІЙНИЙ НАПАД НА ПРАЦІВНИКА "НОВОЇ ПОШТИ" –

ОПЕРАТИВНИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕГІДНИКА

До поліції в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те що, невідомий чоловік під час отримання поштового відправлення, застосував балончик зі дратівливо-сльозогінним газом відносно дівчини, яка працює оператором відділення «Нової пошти», після чого заволодів посилкою, в якій знаходився золотий ланцюжок, вартість якого 54 000 гривень.

Потерпіла отримала хімічні опіки шкіри обличчя.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Кам’янець-Подільського районного управління поліції спільно з управлінням карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області викрили та затримали 17-річного хлопця.

Наразі негідник в скоєному зізнається, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України.