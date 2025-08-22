Що з цього краще та які особливості пічок, що опалюються газом або дровами, варто враховувати, 24 Канал з'ясовував з Юрієм Мартиняком, львівським майстром-пічником, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

До теми Які дрова дають найбільше тепла: повний перелік найкращої деревини для опалення

Чим краще опалювати – газом чи дровами?

Як каже Юрій Мартиняк, обидва варіанти мають право на життя та є однаково ефективними. Однак кожен з них має свої особливості у тому, що стосується експлуатації пічок.

Пічки, у які підведений газ, потрібно вміти використовувати, адже є ризик вибуху. Вони зазвичай мають два газові крани – контрольний на стіні та робочий біля дверцят. Іноді люди забувають за це та лишають обидва крани відкритими, чого робити не можна, адже так у пічці накопичується забагато газу,

– каже майстер.

Він пояснює, що за правилами, спершу варто відкривати контрольний кран, далі запалювати шматочок паперу і підносити його до пальника, а лише потім відкривати робочий кран. Коли ж піч протопиться, обидва крани важливо перекривати.

Пічки можна опалювати будь-яким зручним способом / Фото Юрій Мартиняк

Щодо дров, то Юрій Мартиняк каже, що вони теж чудово підходять для опалення та можуть бути навіть більш бюджетним варіантом.

Дрова можна використовувати будь-якого виду. Вони мають бути сухі та бажано не надто смолисті, щоб не забруднювали канали пічки. Також можна обирати брекети,

– додає чоловік.

Майстер наголошує, що єдиним важливим нюансом під час опалення дровами є те, що таку пічку потрібно час від часу чистити від сажі, яка накопичується у результаті згорання деревини.

До слова, є певні хитрощі ефективного опалення, щоб дрова горіли довше і віддавали максимум тепла.