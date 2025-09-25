Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, у цьому процесі потрібно зібрати кілька підказок: місце пошкодження, його вигляд, пору року та навіть час доби, коли воно з’явилося. Як з'ясувати хто все ж є порушником, розповідаємо далі.

Як визначити, хто риє ями у дворі?

Звернути увагу слід на такі пункти:

Зона пошкодження. Одні тварини віддають перевагу відкритим газонам, інші – узліссям чи грядкам.

Сезонність. Навесні деякі види шукають місце для виведення потомства, а восени активніші у пошуках їжі.

Час доби. Нічні порушники залишають сліди до ранку, денні – діють на очах.

Форма та розмір нори. Маленькі отвори можуть свідчити про гризунів, великі – про кротів.

Сліди та послід. Це додаткові докази, які допомагають точно ідентифікувати тварину.

Які тварини найчастіше залишають нори на ділянках?

Кроти – лишають підняті гребені ґрунту та характерні кургани.

Полівки – будують численні тунелі з кількома входами, часто в густій рослинності.

Гризуни (білки, щури) – ховають горіхи, риють нори біля будівель чи складу дров.

Землерийки – схожі на полівку та залишають подібні нори.

Жук-стригун – це шкідник, що риє собі глибокі нори, досить складні й великі. Відбувається це в основному ранньою весною, в період спарювання.

Личинки жуків – вони також можуть переривати землю, утворюючи западини та ями.

Для боротьби зі шкідниками важливо їх ідентифікувати / Фото Freepik

Що робити з порушниками?

Як пише The Spruce, виявивши винуватця, можна легко позбутися неприємних наслідків для ділянки. Для цього, зокрема, рекомендують:

Прибирання. Прибирання сміття, обрізка зарослих чагарників, підстригання трави до висоти приблизно 7 – 10 сантиметрів та видалення годівниць для птахів та інших харчових ресурсів зроблять двір менш привабливим для гризунів та інших тварин.

Боротьба з личинками. Розв'язання проблем з личинками за допомогою спеціальних хімікатів допоможе відновити структуру ґрунту.

Використання засобів відлякування. Спеціальні засоби та пастки можуть відлякувати непроханих гостей.

Бар'єри. Частково закопані тканинні бар'єри навколо двору можуть стримувати полівок та інших дрібних шкідників.

Як не привабити шкідників у двір?

Аби проблем з ямами та норами не було, важливо запобігати появі шкідників завчасно. До прикладу, варто уникати засмічень у дворі та формування джерел їжі для різних тварин.

Зокрема, для цього слід уникати помилок, встановлюючи контейнер для компосту, адже його вміст може привабити гризунів та інших небажаних гостей.