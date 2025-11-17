У ванній Дакоти поєднано різні текстури та стилі. Хоча змішування матеріалів може бути ризикованим, дизайнери, які створили простір, вдало балансували м'які та жорсткі елементи, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Чим особлива ванна кімнати Дакоти Джонсон?

М'яка світло-рожева штора ідеально контрастує з необробленими бетонними стінами. Гладка сіра бетонна підлога створює прохолодне, індустріальне і сучасне тло для цього витонченого рішення. Контраст порушують світло-рожеві шафки.

Хоч рожевий колір і використаний небагато, він одразу привертає увагу, додаючи кімнаті жіночності та тепла, яких бракує бетонним стінам. Це гарний приклад того, як акцентний колір може кардинально змінити інтер'єр.

Яка на вигляд ванна Дакоти Джонсон: дивіться фото

Видання The Better Homes and gardens пропонує ще цікаві кольорові комбінації для ванної кімнати:

Блакитний + чорний + тропічні відтінки;

М'яка шавлія + вінтажний червоний + білий;

Чорний + білий + дерев'яні відтінки;

Фіолетовий + темно-зелений + білий;

Бірюзовий + джинсовий + білий;

Дизайнери радять оживлювати ванну за допомогою яскравих акцентів у кольорі, шпалерах або меблях, поєднуючи їх із нейтральними відтінками та додаючи різні текстури для затишку.

Який тренд 2026 року помітили у ванній Еністон?

Дженіфер Еністон популяризує тренд поєднання японського мінімалізму з природною гармонією. Її ванна кімната прямо в саду перетворює купання на терапевтичний ритуал, розмиваючи межі між інтер'єром і екстер'єром/ Великі розсувні скляні двері відкривають мармурову ванну в сад, а натуральні матеріали та філософія вабі-сабі підкреслюють красу недосконалості.