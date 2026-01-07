Через дрібні щілини тепло буквально "втікає" з кімнати, і батареї не справляються. Вирішити цю проблему можна швидко й без жодних витрат. Для цього не потрібен ремонт або дорогі матеріали, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

Як підвищити температуру вдома?

Достатньо перекрити доступ холодного повітря. Щілини часто є як у старих дерев'яних вікнах, так і в пластикових – по краях рами або між стулками. Навіть маленький зазор помітно знижує температуру в приміщенні.

Знадобляться найпростіші речі: вата або смужки тканини, вода та господарське мило. Мило розводять у теплій воді до густої маси. Потім у цьому розчині змочують вату чи тканину й щільно заповнюють усі щілини. Така суміш добре тримається, не пропускає повітря і надійно фіксує утеплення. Після висихання утворюється рівний захисний шар, який утримує тепло.

Важливо, що навесні його легко прибрати – достатньо злегка змочити водою, і матеріал знімається без слідів та пошкоджень.

Коли протяги зникають, батареї починають гріти ефективніше, а температура в кімнаті підвищується на кілька градусів. Узимку навіть плюс 2 чи 3 градуси відчутно змінюють комфорт у домі.

До того ж зникає відчуття холоду біля вікон і підлоги, а потреба "накручувати" опалення відпадає. Іноді саме такі дрібні рішення роблять оселю справді теплою – без додаткових витрат і зайвих зусиль.

Утеплення вікон допоможе підвищити температуру вдома / Фото з відкритих джерел

Як ще утеплити дім без збільшення опалення?

Як пише Southernliving, насправді є прості способи зробити дім теплішим без додаткових витрат.

Одягайте вовняні шкарпетки та домашні капці. Теплі ноги значно зменшують відчуття холоду, особливо на холодній підлозі.

Перевірте утеплення будинку. Якщо утеплення слабке, тепло просто виходить через дах і стіни. Поліпшення ізоляції допомагає зберегти тепло без підвищення температури.

Використовуйте штори для збереження тепла. Вдень відкривайте їх на сонячному боці, а ввечері закривайте – це допомагає утримати тепло в кімнаті.

Після приготування їжі залиште дверцята духовки прочиненими. Залишкове тепло зігріє кухню замість того, щоб пропасти дарма.

Додайте теплішу постіль. Фланелеві простирадла, теплі ковдри або пледи допомагають краще зігрітися вночі.

Постеліть килими. Килими на дерев'яній чи плитковій підлозі зменшують холод і утримують тепло в приміщенні.

Яка проста річ змушує котел працювати вхолосту?

З настанням холодів важливо економно використовувати тепло, адже ціни на енергію зростають. Навіть неправильне розташування меблів може збільшити витрати на опалення. Експерти радять не ставити дивани чи шафи перед радіаторами. Коли меблі перекривають батарею, тепле повітря не циркулює, частина тепла "поглинається" оббивкою, а опалювальна система змушена працювати довше. У результаті в кімнаті холодніше, а рахунки за опалення – вищі.