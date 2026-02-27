Перше, що хочеться зробити, це залити її водою. І саме це є помилкою, каже офіцерка ДСНС.

Чому не можна заливати палаючу олію водою?

Коли вода потрапляє в розпечений жир, вона миттєво перетворюється на пару, і тоді стається вибух.

Потрібно щільно накрити сковорідку кришкою – без доступу кисню вогонь згасне сам. Головне – перекрити повітря, а не заливати полум'я.

Опісля вимкніть плиту.

Service Master Restore зауважує, що олія є легкозаймистою речовиною. Одна з найпоширеніших причин пожеж на кухні – саме перегріта олія. Якщо її нагріти вище допустимої температури, вона може спалахнути й спричинити серйозну пожежу. Різні види олії – соняшникова, ріпакова, оливкова та інші – мають різну температуру займання.

Температура займання – це мінімальна температура, за якої речовина може загорітися при контакті з відкритим вогнем або іскрою. Для кожної олії вона різна і залежить від складу, ступеня очищення та наявності домішок чи вологи.

Олії з нижчою температурою спалаху займаються легше, тоді як ті, що мають вищу – потребують сильнішого нагрівання.

Коли олія досягає температури спалаху, вона виділяє легкозаймисті пари. Вони можуть загорітися від відкритого полум'я, гарячої плити або перегрітої сковорідки.

Полум'я швидко поширюється, створюючи ризик опіків, отруєння димом і навіть масштабної пожежі в будинку.

Як запобігти пожежі:

Не залишайте сковорідку без нагляду. Завжди контролюйте процес нагрівання.

Обирайте правильну олію. Для смаження при високій температурі краще підходять олії з високою температурою димлення – наприклад, арахісова, соняшникова або рафінована сафлорова. Оливкова та кокосова мають нижчу температуру димлення.

Слідкуйте за димом. Якщо олія почала диміти – зменште вогонь і обережно приберіть сковорідку з плити. Це перший сигнал перегріву.

Тримайте плиту чистою. Розлита олія біля джерела тепла може легко зайнятися.

Використовуйте посуд із кришкою. Глибока сковорідка або каструля з кришкою допоможе стримати полум'я.

Який вогнегасник обрати для дому?