33-річна Сара Кроу шість років не користувалася гідромасажем у ванній. Аж ось вона таки наважилася перевірити, чи той працює, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.
Що сталося після того, як жінка увімкнула гідромасаж, яким роками не користувалася?
Ванна миттєво наповнилася брудною водою. Сара зняла це на відео і виклала у мережу, підписавши: "О, Боже! Цвіль!".
Кроу, яка переїхала у новий будинок у 2019 році, розповіла, що вона не користувалася гідромасажем раніше, бо вже підозрювала, що він може бути забрудненим.
Я ніколи не хотіла користуватися або чистити гідромасаж, бо вже знала, що попередні власники не користувалися ванною всі ці роки. Я думала, що там буде цвіль і її доведеться довго чистити,
– сказала жінка.
Цього року Сара відправила свою наймолодшу дитину до дитсадка. У жінки з'явився вільний час, і тому вона вирішила "розібратися" з ванною.
"Я бачила, як інші люди чистять свої гідромасажні ванни на TikTok, і захотіла зробити те саме", – каже Сара. Коли вона нарешті увімкнула гідромасаж, з труб миттєво забила каламутна чорна вода. "Моя перша реакція була: о боже, це гірше, ніж я думала. Я ніколи нічого подібного не бачила", – сказала вона.
У відео, яке зараз стало вірусним, Кроу показує, як чистить гідромасаж, використовуючи капсули для посудомийки.
Неприємний сюрприз, який чекав на Сару Кроу: дивіться відео
Відео на TikTok набрало понад 24 мільйони переглядів, адже багато людей були шоковані брудом у гідромасажі. Вони залишили свої коментарі:
- "Уявіть, що ви вирішили увімкнути гідромасаж, сидячи у ванні, і не почистили заздалегідь".
- "Як можна мати гідромасажну ванну і ніколи її не використовувати?! Я б чистила її і користувалася щоночі!".
- "Це було набагато гірше, ніж я могла уявити".
