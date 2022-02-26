Ховалися у підвалах: у Миколаєві поліція та ТРО затримали групу окупантів

Російські загарбники перевдягнулися у цивільне та пройшли у Миколаїв. Окупанти засіли у підвалі та стріляли звідти.

Затримання великої та озброєної групи сталося вдень 26 лютого у центрі Миколаєва. За словами місцевих мешканців, окупанти відкривали вогонь з автоматів. Чи постраждав хтось від дій загарбників, наразі невідомо.

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Просиділи у підвалі росіяни зовсім невеличкий час, оскільки їх швидко знешкодили.

Затримували досить жорстко

Коли на місце події прибули бійці поліції та загони територіальної оборони, росіяни здалися у полон.

Окупантів обеззброїли та витягли на вулицю, після чого по одному, не церемонячись, затягли до вантажівок і відвезли до відділку поліції.

Наразі військових ЗС РФ допитують.

Дивіться відео затримання російської ДРГ у Миколаєві:

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