Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука
13 квітня 2022 , 00:32Читать новость на русском
Ховався 48 днів, і от – спробував втекти, – Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука
Злезидент відзначу.
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За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія – за дві війни в Чечні.
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