На Рівненщині селяни порізали бензопилами дерев'яний храм XVIII сторіччя

У селі Забороль Рівненської області місцеві мешканці зруйнували храм Івана Хрестителя. Дерев'яну церкву порізали бензопилами, а територію розрівняли тракторами.

На вирівненій поверхні видніються фрагменти черепів та людських кісток. Про це у вівторок, 20 травня, повідомив у Facebook керівник Арт-Кластеру Острозької академії Микола Бендюк, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

У коментарі ZAXID.NET Бендюк розповів, що храм у Заборолі не був внесений до списку пам'яток архітектури. На його допис відреагувала Служба безпеки, там обіцяли розслідувати інцидент. Натомість реакції місцевої влади не було.

Бендюк також розповів про подібний випадок 10 років тому. Тоді в селі Розваж поблизу Острога бензопилами порізали пам'ятку архітектури національного значення – церкву XVIII століття.

Сьогодні це повторилося в селі Забороль, що біля Рівного… Черговий "похорон" нашої історії та культури. Сумно що ніхто так й не поніс покарання по знищення церкви в Розважі,

– написав Бендюк.

Нагадаємо, у 2024 році російська армія обстріляла селище Новоекономічне Донецької області, унаслідок чого частково зруйновано 110-річний храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці