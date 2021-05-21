У перший день перемир'я: на Храмовій горі в Ізраїлі стались заворушення

У перший день перемир'я Ізраїлю з ХАМАС на Храмовій горі в Єрусалимі стались сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. ЗМІ Палестини повідомляють, що постраждали кілька десятків їхніх громадян.

Заворушення 21 травня виникли на площі між мечетями Аль-Акса та Куббат ас-Сахра, що на Храмовій горі.

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Заворушення на Храмовій горі

Палестинці зібрались на молитву з нагоди перемир'я у мечеті Аль-Акса. Деякі громадяни після молитви залишились в комплексі, щоб відсвяткувати встановлення миру. Палестинці співали і скандували гасла, коли контингент ізраїльської поліції увійшов у комплекс і почав застосовувати заходи стримування натовпу, зокрема світлошумові гранати, димові шашки та сльозогінний газ.

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Сутички на Храмовій горі: дивіться відео NEWSru.co.il

Причина сутичок

Натомість видання Times of Israel пояснює, що заворушення трапились на тлі закликів ХАМАСу про "день гніву" у столиці. Угруповання зупинило ракетний вогонь по Ізраїлю, та намагається продовжувати заворушення в Єрусалимі.

Поліція Єрусалиму повідомила, що після молитви сотні молодих мусульман почали заворушення, кидаючи каміння та пляшки із запалювальною сумішшю. Для врегулювання ситуації на Храмову гору прибув поліцейський спецназ. Всім мусульманам, які не брали участь у заворушеннях, дали можливість покинути територію. Натомість затримали орієнтовно 20 людей. За різними даними постраждали кілька десятків палестинців.

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Перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почало діяти з 2:00 21 травня. З обох боків повідомляється, що його справді виконують і обстріли припинилися.

Перед тим сторони з 10 травня обстрілювали позиції одне одного. Через це постраждали 12 людей в Ізраїлі та понад 200 палестинців.

Сутички почались на початку травня через те, що ізраїльська влада хотіла виселити палестинців з їх домівок в Східному Єрусалимі.

Детальніше про перемир'я дивіться у відео сюжету 24 каналу: